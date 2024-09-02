ЕС выразил Монголии обеспокоенность из-за визита Путина и ордера МУС

Евросоюз выразил на официальном уровне обеспокоенность в связи с предстоящим визитом президента России Владимира Путина в Монголию. Такая позиция, в том числе, основана на ордере Международного уголовного суда об аресте лидера РФ, заявила официальный представитель европейской дипломатической службы Набиля Массрали.

Она подчеркнула, что Монголия, как и любое государство, имеет право формировать свои внешнеполитические связи, исходя из собственных интересов. Однако существование ордера МУС влияет на ситуацию в данном случае. В связи с этим Массрали напомнила, что Улан-Батор ратифицировал Римский статут МУС, тем самым приняв на себя юридические обязательства, которые из этого следуют.