ЕС выразил Монголии обеспокоенность из-за визита Путина и ордера МУС
Евросоюз выразил на официальном уровне обеспокоенность в связи с предстоящим визитом президента России Владимира Путина в Монголию. Такая позиция, в том числе, основана на ордере Международного уголовного суда об аресте лидера РФ, заявила официальный представитель европейской дипломатической службы Набиля Массрали.
Она подчеркнула, что Монголия, как и любое государство, имеет право формировать свои внешнеполитические связи, исходя из собственных интересов. Однако существование ордера МУС влияет на ситуацию в данном случае. В связи с этим Массрали напомнила, что Улан-Батор ратифицировал Римский статут МУС, тем самым приняв на себя юридические обязательства, которые из этого следуют.
Официальный визит Владимира Путина в Монголию начнется во вторник, 3 сентября, хотя президент РФ уже прибыл в республику. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент РФ примет участие в торжествах в честь 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе над японскими войсками.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России и Монголии нет никаких проблем в контексте предстоящего посещения Путиным Улан-Батора при действующем ордере МУС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru