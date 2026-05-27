ЕС выделит Украине €28,3 млрд на укрепление ПВО и новые дроны
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перевести Киеву в 2026 году €28,3 млрд на военные нужды. Об этом она написала в соцсети X по итогам разговора с Владимиром Зеленским.
Фон дер Ляйен уточнила, что эти средства выделяются из общего пакета финансирования на €90 млрд. По ее словам, противовоздушная оборона и противодействие БПЛА сейчас входят в число самых срочных европейских приоритетов, сообщает ТАСС.
Украина будет полностью интегрирована в усилия Евросоюза по производству дронов, добавила глава ЕК. Программа европейской финансовой поддержки обеспечит Киеву €28,3 млрд на покрытие военных потребностей в этом году.
Ранее стало известно, что российские дроны-перехватчики «Сокол» в зоне СВО приступили к охоте на американские БПЛА Hornet с ИИ, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
