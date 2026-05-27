ЕС выделит Украине €28,3 млрд на укрепление ПВО и новые дроны

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перевести Киеву в 2026 году €28,3 млрд на военные нужды. Об этом она написала в соцсети X по итогам разговора с Владимиром Зеленским.

Фон дер Ляйен уточнила, что эти средства выделяются из общего пакета финансирования на €90 млрд. По ее словам, противовоздушная оборона и противодействие БПЛА сейчас входят в число самых срочных европейских приоритетов, сообщает ТАСС.