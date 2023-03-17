ЕС выделит на следующей неделе Украине на неотложные нужды €1,5 млрд

Европейский Союз выделит Киеву второй транш финансовой помощи в этом году на €1,5 млрд на следующей неделе. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, эти средства следует рассматривать в качестве мер экстренной поддержки, что бы украинские власти с их помощью могли решить ряд неотложных задач.

В Брюсселе полагают, что с помощью этого транша украинские власти покроют задолженности по выплатам пенсий и зарплат бюджетникам, а также продолжат финансирование социальной сферы.

Ранее, как сообщала НСН, немецкие железнодорожники отказались бесплатно отправлять грузы на Украину.

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ФОТО: РИА Новости
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