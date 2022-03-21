ЕС выделит дополнительные 500 млн евро на поддержку Украины
Евросоюз принял решение выделить 500 миллионов евро на новую программу поддержки Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт.
По ее словам, четверть выделенной суммы предоставит Берлин.
Глава Минобороны Германии подчеркнула, что Европа солидарна в своей поддержке Украины и делает все для этого.
Евросоюз также дополнительно выделит Украине один миллиард евро для закупок оружия, заявила ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
Ранее президент США Джо Байден пообещал передать Киеву военную помощь на $800 млн. На Украину поставят в том числе 800 единиц зенитных вооружений, 9 тысяч противотанковых вооружений, 7 тысяч стрелкового оружия, 20 млн боеприпасов.
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