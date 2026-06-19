ЕС выделил Армении €34 млн для компенсации российских торговых ограничений

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос подчеркнула, что Брюссель не только оказывает финансовую помощь, но и содействует упрощению торговых связей Армении с соседними государствами и Европой.

В начале июля Марта Кос посетит Ереван для обсуждения дальнейших практических шагов в рамках сотрудничества. Визит европейского чиновника поможет определить конкретные механизмы реализации намеченных инициатив.

Текущий товарооборот между Арменией и ЕАЭС исчисляется несколькими миллиардами долларов. Издание Financial Time утверждает, что Еврокомиссия спешно готовит пакет мер по улучшению торговых отношений с Арменией, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

