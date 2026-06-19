ЕС выделил Армении €34 млн для компенсации российских торговых ограничений
Европейская комиссия предоставила Еревану финансовую помощь в размере €34 млн для компенсации ущерба местному бизнесу от российских торговых ограничений.
Этот транш стал первой частью пакета поддержки, согласованного главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе телефонных переговоров, сообщает RT.
Дополнительное финансирование направят в наиболее пострадавшие экспортно-ориентированные отрасли, включая агропродовольственное производство и цветоводство.
Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос подчеркнула, что Брюссель не только оказывает финансовую помощь, но и содействует упрощению торговых связей Армении с соседними государствами и Европой.
В начале июля Марта Кос посетит Ереван для обсуждения дальнейших практических шагов в рамках сотрудничества. Визит европейского чиновника поможет определить конкретные механизмы реализации намеченных инициатив.
Текущий товарооборот между Арменией и ЕАЭС исчисляется несколькими миллиардами долларов. Издание Financial Time утверждает, что Еврокомиссия спешно готовит пакет мер по улучшению торговых отношений с Арменией, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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