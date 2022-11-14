ЕС ввёл санкции против восьми россиян за «распространение химоружия»
Евросоюз ввёл санкции в отношении восьми граждан России за «распространение химического оружия». Об этом говорится в «Официальном журнале Евросоюза».
В опубликованном постановлении уточняется, что в «чёрный» список попали россияне, которых в ЕС считают «агентами ФСБ, связанными с отравлением Алексея Навального».
Кроме того, санкции ввели против сирийских бизнесменов Шади и Назира Хоурани, которые являются совладельцами металлургической компании MHD Houranieh & Sons. Предприятие также попало в «чёрный» список, в ЕС его назвали «ответственным за обеспечение сырьём производств химического оружия в Сирии».
Ранее в Канаде объявили о введении новых санкций в отношении России, в список войдут 23 человека, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru