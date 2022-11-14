ЕС ввёл санкции против восьми россиян за «распространение химоружия»

В опубликованном постановлении уточняется, что в «чёрный» список попали россияне, которых в ЕС считают «агентами ФСБ, связанными с отравлением Алексея Навального».

Кроме того, санкции ввели против сирийских бизнесменов Шади и Назира Хоурани, которые являются совладельцами металлургической компании MHD Houranieh & Sons. Предприятие также попало в «чёрный» список, в ЕС его назвали «ответственным за обеспечение сырьём производств химического оружия в Сирии».

Ранее в Канаде объявили о введении новых санкций в отношении России, в список войдут 23 человека, сообщает RT.