ЕС ввёл санкции против восьми россиян за «распространение химоружия»

Евросоюз ввёл санкции в отношении восьми граждан России за «распространение химического оружия». Об этом говорится в «Официальном журнале Евросоюза».

РФ предоставила в ОЗХО ответ на запрос 45 стран по отравлению Навального

В опубликованном постановлении уточняется, что в «чёрный» список попали россияне, которых в ЕС считают «агентами ФСБ, связанными с отравлением Алексея Навального».

Кроме того, санкции ввели против сирийских бизнесменов Шади и Назира Хоурани, которые являются совладельцами металлургической компании MHD Houranieh & Sons. Предприятие также попало в «чёрный» список, в ЕС его назвали «ответственным за обеспечение сырьём производств химического оружия в Сирии».

Ранее в Канаде объявили о введении новых санкций в отношении России, в список войдут 23 человека, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Алексей НавальныйСанкции Против РоссииСирияРоссияЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры