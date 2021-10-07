РФ предоставила в ОЗХО ответ на запрос 45 стран по отравлению Навального

Россия ответила на запрос группы так называемых встревоженных государств - участников Организации по запрещению химического оружия по ситуации с отравлением Алексея Навального, а также инициировала встречный запрос. Он будет направлен Германии, Франции, Швеции и техническому секретариату ОЗХО. Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.

Изначальный запрос был инициирован на очередной сессии Исполнительного совета ОЗХО в Гааге в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. По словам Шульгина, российская сторона составила исчерпывающий ответ. В ответ вышеназванным странам передан целый список вопросов относительно этой «мутной истории» и их роли в ими самими же режиссированном спектакле, заметил постпред.

Шульгин также назвал «откровенной ложью» заявление технического секретариата ОЗХО относительно якобы технического содействия, которое ФРГ оказывает России в этом вопросе.

