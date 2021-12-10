Минфин США ввел санкции против российского вуз

Министерство финансов США ввело санкции против зарегистрированного в Москве Европейского института ЮСТО и его ректора Дмитрия Соина. Об этом сообщается сайте ведомства.

Как отмечается, институт помогал с выдачей студенческих виз для рабочих-строителей из КНДР в России. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против 14 физических лиц из Китая, КНДР, Мьянмы и Бангладеша, а также против девяти организаций.

