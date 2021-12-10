Минфин США ввел санкции против российского вуз
Министерство финансов США ввело санкции против зарегистрированного в Москве Европейского института ЮСТО и его ректора Дмитрия Соина. Об этом сообщается сайте ведомства.
Как отмечается, институт помогал с выдачей студенческих виз для рабочих-строителей из КНДР в России. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против 14 физических лиц из Китая, КНДР, Мьянмы и Бангладеша, а также против девяти организаций.
Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США ищут любые инструменты, в том числе санкционные, чтобы сохранить свое геополитическое превосходство.
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