Повстанцы в ЦАР заявили о казни российских бойцов ЧВК Вагнера
Повстанцы в Центральноафриканской Республике утверждают, что казнили группу бойцов частной военной компании Вагнера. Об этом сообщает местное издание Corbeau News. Заявление распространила антиправительственная «Коалиция патриотов за перемены».
В сообщении утверждается, что ещё один боец ЧВК взят в заложники. Повстанцы также заявляют об уничтожении грузовика, принадлежащего, предположительно, российским наемникам. Случилось это 10 февраля в районе боёв с правительственными силами в окрестностях города Бамбари.
Представители организаций Красный Крест и «Врачи без границ» подтвердили, что во время боестолкновений в местные морги доставлялись тела убитых, но более конкретной информации не предоставили.
Повстанческое движение в ЦАР активизировалось на фоне президентских и парламентских выборов, которые прошли в стране в конце прошлого года.
«Коалиция патриотов за перемены» стремится не допустить переизбрания на новый срок президента Фостен-Арканжу Туадере. Лидером боевиков называют бывшего главу государства Франсуа Бозизе.
В декабре 2020 года по просьбе властей ЦАР Россия направила в страну 300 военных инструкторов. Параллельно появлялись утверждения о том, что правительственным силам начали помогать российские наемники — их засекли вместе с такими же солдатами удачи из Руанды и представителями Вооруженных сил ЦАР.
30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.
Они приехали в страну с целью изучения деятельности нерегулярных российских вооруженных формирований, в частности ЧВК Вагнера. Неизвестные тормознули репортёров на одном из блокпостов и открыли огонь на поражение.
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