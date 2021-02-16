Повстанцы в ЦАР заявили о казни российских бойцов ЧВК Вагнера

Представители организаций Красный Крест и «Врачи без границ» подтвердили, что во время боестолкновений в местные морги доставлялись тела убитых, но более конкретной информации не предоставили.

Повстанческое движение в ЦАР активизировалось на фоне президентских и парламентских выборов, которые прошли в стране в конце прошлого года.

«Коалиция патриотов за перемены» стремится не допустить переизбрания на новый срок президента Фостен-Арканжу Туадере. Лидером боевиков называют бывшего главу государства Франсуа Бозизе.

В декабре 2020 года по просьбе властей ЦАР Россия направила в страну 300 военных инструкторов. Параллельно появлялись утверждения о том, что правительственным силам начали помогать российские наемники — их засекли вместе с такими же солдатами удачи из Руанды и представителями Вооруженных сил ЦАР.