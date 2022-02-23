ЕС рассматривает санкции против Захаровой, Симоньян и Соловьева
Евросоюз рассматривает введение санкций против официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главы телеканала RT Маргариты Симоньян и телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, британская газета Financial Time имеет в своем распоряжение документ, где Захарова и Соловье фигурируют в списке людей для возможного введения санкций. В свою очередь издание Politico в одном из аналогичных документов увидело Симоньян и вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Ранее в среду ЕС завершил процедуру утверждения антироссийских санкций за признание суверенитета ДНР и ЛНР. Принятые санкции затронут банковский сектор России, а также депутатов Госдумы, которые проголосовали за признание суверенитета ЛНР и ДНР.
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