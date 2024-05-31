ЕС ввел санкции против губернатора Приморья Кожемяко

В документе говорится, что российского чиновника внесли в «чёрный» список за то, что «он играл ключевую роль при организации визита в РФ лидера КНДР Ким Чен Ына».

«В ходе визита господин Кожемяко подарил Ким Чен Ыну военную форму и оружие, которые были ввезены в КНДР для изучения путём обратной инженерии, что является нарушением санкций ООН на поставки оружия», - отметили в Совете ЕС.

Также в санкционный список попала «Восточная стивидорная компания» за якобы поставку в РФ боеприпасов из Северной Кореи.

Ранее Евросоюз ввел санкции против шести граждан и трёх компаний КНДР якобы за поддержку России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».