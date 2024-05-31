ЕС ввел санкции против губернатора Приморья Кожемяко
Губернатор Приморского края Олега Кожемяко попал в санкционный список Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
В документе говорится, что российского чиновника внесли в «чёрный» список за то, что «он играл ключевую роль при организации визита в РФ лидера КНДР Ким Чен Ына».
«В ходе визита господин Кожемяко подарил Ким Чен Ыну военную форму и оружие, которые были ввезены в КНДР для изучения путём обратной инженерии, что является нарушением санкций ООН на поставки оружия», - отметили в Совете ЕС.
Также в санкционный список попала «Восточная стивидорная компания» за якобы поставку в РФ боеприпасов из Северной Кореи.
Ранее Евросоюз ввел санкции против шести граждан и трёх компаний КНДР якобы за поддержку России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru