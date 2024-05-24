Песков заявил о подготовке официального визита Путина в КНДР

Официальный визит президента РФ Владимира Путина в КНДР готовится. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, у главы государства есть действующее приглашение посетить Северную Корею, даты поездки будут объявлены дополнительно.

«Визит готовится. Мы своевременно сообщим даты такой поездки», - заключил представитель Кремля.

Ранее посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегор заявил, что во время визита Путина в КНДР планируется подписание пакета совместных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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