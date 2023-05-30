ЕС ввел санкции против четырех граждан Молдавии и одного россиянина

Европейский Совет принял постановление о введении санкций за действия, дестабилизирующие республику Молдавия. Документ опубликован в «Официальном журнале» ЕС, передает «Интерфакс».

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Нормативный акт вводит ограничения в отношении четырех граждан Молдавии и одного россиянина.

В стоп-лист Евросоюза вошли, глава молдавской партии «Шор» Илан Шор, заместитель председателя этой же партии Марина Таубер, экс-глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, председатель партии «Строим Европу дома» Георгий Кавкалюк, а также гражданин России Игорь Чайка, которого власти ЕС заподозрили в выделении средств на поддержку проектов по дестабилизации Молдавии.

Ранее в Швеции ожидают согласования новых санкций против России к июньскому саммиту ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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