ЕС ввел санкции против четырех граждан Молдавии и одного россиянина
Европейский Совет принял постановление о введении санкций за действия, дестабилизирующие республику Молдавия. Документ опубликован в «Официальном журнале» ЕС, передает «Интерфакс».
Нормативный акт вводит ограничения в отношении четырех граждан Молдавии и одного россиянина.
В стоп-лист Евросоюза вошли, глава молдавской партии «Шор» Илан Шор, заместитель председателя этой же партии Марина Таубер, экс-глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, председатель партии «Строим Европу дома» Георгий Кавкалюк, а также гражданин России Игорь Чайка, которого власти ЕС заподозрили в выделении средств на поддержку проектов по дестабилизации Молдавии.
Ранее в Швеции ожидают согласования новых санкций против России к июньскому саммиту ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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