ЕС утвердил повышенные тарифы на импорт зерна из России и Белоруссии

Евросовет утвердил ведение с 1 июля 2024 года запретительных тарифов на импорт российского и белорусского зерна, написал замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на своей странице в соцсети X.

Экспортные цены на российскую пшеницу за месяц выросли на 15,6%

По его словам, этот запрет не коснется зерна, которое через порты ЕС поставляется в третьи страны.

Домбровскис также назвал эти тарифы «запретительными», они доходят €95 за тонну, что примерно соответствует 50% цены на пшеницу на рынках Евросоюза.

Ранее Евросоюз резко нарастил импорт зерна из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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