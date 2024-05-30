ЕС утвердил повышенные тарифы на импорт зерна из России и Белоруссии

По его словам, этот запрет не коснется зерна, которое через порты ЕС поставляется в третьи страны.

Домбровскис также назвал эти тарифы «запретительными», они доходят €95 за тонну, что примерно соответствует 50% цены на пшеницу на рынках Евросоюза.

Ранее Евросоюз резко нарастил импорт зерна из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

