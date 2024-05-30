ЕС утвердил повышенные тарифы на импорт зерна из России и Белоруссии
30 мая 202413:26
Евросовет утвердил ведение с 1 июля 2024 года запретительных тарифов на импорт российского и белорусского зерна, написал замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на своей странице в соцсети X.
По его словам, этот запрет не коснется зерна, которое через порты ЕС поставляется в третьи страны.
Домбровскис также назвал эти тарифы «запретительными», они доходят €95 за тонну, что примерно соответствует 50% цены на пшеницу на рынках Евросоюза.
Ранее Евросоюз резко нарастил импорт зерна из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru