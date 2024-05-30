Экспортные цены на российскую пшеницу за месяц выросли на 15,6%

Экспортные цены на российскую пшеницу за месяц выросли на 15,6%, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Россия может впервые занять больше четверти мирового рынка зерна в этом году

В конце прошлой недели стоимость российской пшеницы на экспорт составила 245 долларов за тонну. В период 20-24 мая средняя стоимость контрактов на ближайшие поставки российской пшеницы выросла на 3,8%.

По словам экспертов, такой рост стоимости нетипичен для конца мая.

Ранее стало известно, что экспорт зерна из России с начала сельхозгода (с 1 июля 2023 года) превысил 60 миллионов тонн, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ЭкспортЦеныЗерно

Горячие новости

Все новости

партнеры