Экспортные цены на российскую пшеницу за месяц выросли на 15,6%

В конце прошлой недели стоимость российской пшеницы на экспорт составила 245 долларов за тонну. В период 20-24 мая средняя стоимость контрактов на ближайшие поставки российской пшеницы выросла на 3,8%.

По словам экспертов, такой рост стоимости нетипичен для конца мая.

Ранее стало известно, что экспорт зерна из России с начала сельхозгода (с 1 июля 2023 года) превысил 60 миллионов тонн, отмечает RT.

