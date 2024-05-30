Экспортные цены на российскую пшеницу за месяц выросли на 15,6%
30 мая 202411:38
Экспортные цены на российскую пшеницу за месяц выросли на 15,6%, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).
В конце прошлой недели стоимость российской пшеницы на экспорт составила 245 долларов за тонну. В период 20-24 мая средняя стоимость контрактов на ближайшие поставки российской пшеницы выросла на 3,8%.
По словам экспертов, такой рост стоимости нетипичен для конца мая.
Ранее стало известно, что экспорт зерна из России с начала сельхозгода (с 1 июля 2023 года) превысил 60 миллионов тонн, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гай Ричи снимет сериал о молодом Шерлоке Холмсе
- Песков сообщил о подготовке визита Путина во Вьетнам
- ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах
- СМИ: Россияне потратят около 35 тысяч рублей на сборы в отпуск в этом году
- Умерла театральный критик Инна Соловьева
- В Петербурге, Тульской и Калининградской областях назначили выборы губернаторов
- Экспортные цены на российскую пшеницу за месяц выросли на 15,6%
- ВЦИОМ: 40% россиян хотят родить более двух детей
- Сервисы проката самокатов увеличили штрафы до 150 тысяч рублей
- Мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ на АЗС в Белгородской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru