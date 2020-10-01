ЕС расширил антироссийские санкции из-за Крымского моста

Евросоюз расширил санкции, введенные в отношении России из-за строительства моста через Керченский пролив. Под ограничения попали два частных лица и четыре российские компании, говорится в официальном журнале Евросоюза.

Поясняется, что меры приняты в связи с их участием в проектировании, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры, связывающей Россию и «незаконно аннексированный Крымский полуостров», сообщает Ura.ru.

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Под санкции попал генеральный директор компании-оператора дальних поездов, следующих между Крымом и Россией «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов, а также заместитель генерального директора компании-подрядчика строительства Крымского моста «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT заявил, что никакого влияния санкции ЕС на Россию не окажут.


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ФОТО: РИА Новости/Александр Полегенько
ТЕГИ:КрымСанкции ЕСКрымский Мост
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