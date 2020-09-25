В Венгрии заявили, что не видят необходимости для санкций против РФ

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не видит необходимости введения санкций против РФ. Таким образом, он ответил на вопрос, должен ли ЕС ввести новые санкции в отношении России за отравление Алексея Навального, передает Reuters.

«С венгерской точки зрения, мы не понимаем, зачем нам это делать. Но если Европейский Союз захочет инициировать это, мы готовы рассмотреть», - цитирует его агентство.

По словам Орбана, Европейский Союз должен отменить свои санкции в отношении России и возобновить торговлю с Москвой. «То, что мы делаем в отношении санкций в отношении России, не является разумной политикой», - цитирует агентство политика.

Напомним, ряд стран ЕС настаивают на введении санкций против РФ на фоне инцидента с Навальным, которого, по данным немецких экспертов, отравили химоружием типа "Новичок".

