Продажа дома Скрипаля затормозилась из-за английской политики

Дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери признали готовым к продаже, пишет Daily Mail. Именно здесь, по предположению спецслужб, в марте 2018 года были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Племянница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль в эфире НСН рассказала, что разговоры о продаже дома муниципалитету идут с марта 2019 года.

«Это не слухи, это было еще в марте. Мэр города Солсбери заявил, что мэрия готова выкупить дом Скрипаля, после того как Сергей сказал, что они с Юлей возвращаться в этот дом не намеренны. Сначала мэрия хотела выкупить дом, чтобы что-то там организовать, но соседи высказались против. И тогда мэрия заявила, что выкупит дом для своих нужд - как резервное жилье. Чтобы там не было частного музея и это паломничество прекратилось. Была названа сумма. Сначала Тереза Мэй говорила об одном миллионе евро, потом, что купят за 720 тысяч евро. Какая заявлена сейчас - я не помню точно», - рассказала Виктория Скрипаль.