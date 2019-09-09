Продажа дома Скрипаля затормозилась из-за английской политики
Племянница Скрипаля в эфире НСН рассказала, какие суммы предлагали покупатели за дом в Солсбери.
Дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери признали готовым к продаже, пишет Daily Mail. Именно здесь, по предположению спецслужб, в марте 2018 года были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Племянница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль в эфире НСН рассказала, что разговоры о продаже дома муниципалитету идут с марта 2019 года.
«Это не слухи, это было еще в марте. Мэр города Солсбери заявил, что мэрия готова выкупить дом Скрипаля, после того как Сергей сказал, что они с Юлей возвращаться в этот дом не намеренны. Сначала мэрия хотела выкупить дом, чтобы что-то там организовать, но соседи высказались против. И тогда мэрия заявила, что выкупит дом для своих нужд - как резервное жилье. Чтобы там не было частного музея и это паломничество прекратилось. Была названа сумма. Сначала Тереза Мэй говорила об одном миллионе евро, потом, что купят за 720 тысяч евро. Какая заявлена сейчас - я не помню точно», - рассказала Виктория Скрипаль.
Говоря о заинтересованности муниципальных властей в покупке дома Скрипаля, собеседница НСН высказала мнение, что задержка продажи вызвана политическими изменениями в Великобритании.
«Это не одномоментный процесс. Сами знаете, что произошло в Англии – Тереза Мэй ушла, Борис Джонс пришел. Муниципальные власти не сами решение принимают, им это сверху спускается. Мы же не знаем, какое там было в итоге решение принято. А, может быть, Борис Джонс сказал: «Да пошли эти Скрипали, пусть сами продают дом в частном порядке, мне все-равно». Думаю все-таки, что продажа застопорилась из-за политических событий, переходного периода во власти. Людям свойственно перестраховываться», - сказала Виктория Скрипаль.
Она отметила, что пока объявлений о продаже дома семья не видела, а единственным владельцем дома в Солсбери является Сергей Скрипаль.
«По документам дом принадлежит Сергею, и другого владельца этого дома в выписке не было. В Англии закон такой, что если дом выставляешь на продажу, то должен разместить объявление на определенном портале. Также и госорганы должны отметить, что дом на продаже. Пока этого мы не видели», - сказала племянница.
Официальное обеззараживание здания было завершено весной 2019 года. На протяжении лета велись восстановительные работы, в частности, была заменена крыша.
Ранее Виктория Скрипаль на пресс-конференции в НСН рассказала, почему, на ее взгляд, назначение Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании снизило вероятность разрешения скандала вокруг отравления Скрипалей.
Напомним, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта 2018 года нашли без сознания на скамейке в британском городе Солсбери. По утверждению британских властей, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработано в СССР с участием сотрудников ГРУ. Москва отрицает причастность к произошедшему, несмотря на обвинения европейских представителей.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Закон об отсрочке Brexit вступил в силу после одобрения Елизаветой II
- Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову до 6 ноября
- Генпрокурор Украины назвал арест Порошенко возможным
- Франция отказалась отменять антироссийские санкции
- Напавший на Памфилову признал свою вину