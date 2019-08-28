Дипакадемия МИД: Санкции США по делу Скрипалей - часть их внутренней борьбы

Ужесточение санкций США против России из-за отравления Скрипалей и приглашение Владимира Путина на следующую встречу G7 со стороны президента США Дональда Трампа – это части внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах. Об этом на пресс-конференции НСН «Развязка дела Скрипалей: Новые санкции или возвращение в G7?» рассказал завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма.

«Бюрократический механизм США неостановим. Они запустили санкционный процесс, и его теперь по инерции раскручиваю. Теперь нужно предъявить факты, а фактов нет. Однако маховик запущен, и он теперь используется во внутренней политике Соединенных Штатов. Дональд Трамп как политический лидер находится между молотом и наковальней. Потому он в пику своим противникам внутри США предложил вернуть Россию в «Большую семерку»», - сказал он.

Напомним, 26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери. В то же время, президент США Дональд Трамп на прошедшем саммите «Большой семёрки» активно предлагал пригласить Владимира Путина для участия в следующей встрече.

