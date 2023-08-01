ЕС призвал Россию отказаться от эскалации после атаки БПЛА в Москве

По ее словам, у Брюсселя нет информации от независимых источников о деталях атаки беспилотников и их происхождении. Она призвала Москву отказаться от эскалации в качестве ответной реакции на инцидент.

Массрали подчеркнула, что Киев может применять западное оружие только для защиты территориальной целостности страны. При этом дипломат отметила, что Украина имеет право использовать все средства для обеспечения суверенитета.

Беспилотники атаковали Москву в ночь на 1 августа. Несколько дронов сбили на подлете к столице, один БПЛА врезался в башню комплекса «Москва-Сити», передает «Радиоточка НСН».

