ЕС призвал Ереван и Баку к прекращению огня

Власти Евросоюза призвали Ереван и Баку прекратить огонь в Нагорном Карабахе и вернуться за стол переговоров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Частичную мобилизацию объявили в Нагорном Карабахе

В заявлении ЕС указывается на необходимость снятия напряженности, поскольку столкновения уже привели к жертвам.

Ранее Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило о грубом нарушении режима прекращения огня азербайджанскими войсками, в результате которого погибли двое военнослужащих.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Нагорный КарабахЕвросоюз
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