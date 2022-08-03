ЕС призвал Ереван и Баку к прекращению огня
3 августа 202220:47
Власти Евросоюза призвали Ереван и Баку прекратить огонь в Нагорном Карабахе и вернуться за стол переговоров. Об этом сообщает «Интерфакс».
В заявлении ЕС указывается на необходимость снятия напряженности, поскольку столкновения уже привели к жертвам.
Ранее Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило о грубом нарушении режима прекращения огня азербайджанскими войсками, в результате которого погибли двое военнослужащих.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru