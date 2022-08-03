Минобороны Карабаха заявило о гибели двоих военнослужащих в результате ударов ВС Азербайджана

В сообщении говорится, военные позиции и место постоянного пребывания одной из воинских частей подверглись атаке, обстрел вёлся из минометов, гранатометов и ударных беспилотников.

Отмечается, что в результате ударов азербайджанских ВС были смертельно ранены двое военнослужащих-контрактников, ещё 14 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Минобороны России не выполнило договоренности по обеспечению вывода армянских военных из Нагорного Карабаха.