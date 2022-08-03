Частичную мобилизацию объявили в Нагорном Карабахе
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому в республике была объявлена частичная мобилизация, сообщает его пресс-служба.
В сообщении говорится, что причиной стало обострение ситуации в регионе.
«Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому с 3 августа 2022 года в республике объявлена частичная военная мобилизация», — подчёркивается в заявлении.
Ранее Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило о грубом нарушении режима прекращения огня азербайджанскими войсками, в результате которого погибли двое военнослужащих.
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