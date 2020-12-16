ЕС подготовил третий санкционный список по Белоруссии

Напомним, ЕС уже ввел два пакета санкций против Минска. Ограничительные меры коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко, а также представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если таковые имеются, будут заморожены.

Ранее эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец высказал мнение о том, что третий пакет антибелорусских санкций сильнее всего скажется на самом президенте, а также его ближайшем окружении, подчеркивает Ura.ru.

