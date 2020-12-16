ЕС подготовил третий санкционный список по Белоруссии

Европейский союз подготовил третий санкционный список по Белоруссии. Это следует из повестки предстоящего заседания комитета постпредов ЕС, отмечает РИА Новости. Ожидается, что в среду, 16 декабря, его рассмотрят постоянные представители стран Евросоюза, а в конце недели официально утвердят на министерском уровне.

Имена будущих фигурантов санкционного списка не раскрываются, подчеркивает RT.

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Напомним, ЕС уже ввел два пакета санкций против Минска. Ограничительные меры коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко, а также представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если таковые имеются, будут заморожены.

Ранее эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец высказал мнение о том, что третий пакет антибелорусских санкций сильнее всего скажется на самом президенте, а также его ближайшем окружении, подчеркивает Ura.ru.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:Санкции ЕСБелоруссияЕвросоюз
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