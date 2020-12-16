ЕС подготовил третий санкционный список по Белоруссии
Европейский союз подготовил третий санкционный список по Белоруссии. Это следует из повестки предстоящего заседания комитета постпредов ЕС, отмечает РИА Новости. Ожидается, что в среду, 16 декабря, его рассмотрят постоянные представители стран Евросоюза, а в конце недели официально утвердят на министерском уровне.
Имена будущих фигурантов санкционного списка не раскрываются, подчеркивает RT.
Напомним, ЕС уже ввел два пакета санкций против Минска. Ограничительные меры коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко, а также представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если таковые имеются, будут заморожены.
Ранее эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец высказал мнение о том, что третий пакет антибелорусских санкций сильнее всего скажется на самом президенте, а также его ближайшем окружении, подчеркивает Ura.ru.
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