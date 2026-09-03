СМИ: ЕС в октябре обсудит запрет на выдачу виз россиянам

Лидеры Европейского союза на саммите 15–16 октября планируют обсудить запрет на въезд для российских туристов, сообщают «Известия».

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К сторонникам данной инициативы относятся, прежде всего, страны Балтии и Скандинавии, Нидерланды и Польша. Ужесточить контроль также готовится ФРГ. При этом не все страны Евросоюза согласны с новыми ограничениями.

Словакия выступает против всеобщего запрета на въезд россиян в ЕС и продолжает выдавать визы. Об этом сообщил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар. Запреты также не поддерживают Италия, Испания и Франция. По словам экспертов, Брюссель не сможет добиться полного прекращения выдачи виз россиянам, однако вероятны новые ужесточения правил въезда.

Ранее стало известно, что Берлин ужесточит контроль за въездом россиян, а также будет добиваться усиления антироссийских санкций и давления на «теневой флот», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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