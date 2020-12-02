ЕС перезапустит отношения с США при Байдене

Еврокомиссия (ЕК) разработала стратегию перезапуска отношений с США при администрации Джозефа Байдена. Она касается четырех основных направлений: пандемия, климат, торговля, и продвижение западной модели демократии. Об этом говорится новой трансатлантической стратегии, которая была опубликована ЕК.

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Ранее представитель Еврокомиссии заявил, что Европейский союз намерен в ближайшее время утвердить режим санкций по аналогии с так называемым «актом Магнитского», принятым в США.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденСШАЕвросоюз
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