ЕС перезапустит отношения с США при Байдене
2 декабря 202015:42
Еврокомиссия (ЕК) разработала стратегию перезапуска отношений с США при администрации Джозефа Байдена. Она касается четырех основных направлений: пандемия, климат, торговля, и продвижение западной модели демократии. Об этом говорится новой трансатлантической стратегии, которая была опубликована ЕК.
Ранее представитель Еврокомиссии заявил, что Европейский союз намерен в ближайшее время утвердить режим санкций по аналогии с так называемым «актом Магнитского», принятым в США.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru