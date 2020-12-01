ЕС выделил Украине в 1,5 раза больше обещанного объема помощи
Евросоюз выделил Украине с 2014 года 16,5 млрд евро финансовой помощи в виде грантов и займов, что почти в полтора раза больше пакета помощи, обещанного Еврокомиссией шесть лет назад.
Об этом сообщается в докладе Еврокомиссии (ЕК) об имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной, который опубликован на сайте организации.
В нем отмечается, что ЕС «беспрецедентный пакет поддержки» направлен на поддержание реформ на Украине.
Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели сообщил, что ЕС продолжит поддерживать Украину.
В сентябре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не намерен заниматься благотворительностью в отношении Киева.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 402 / сут.
Умерли
40 464+569 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+24 763 / сут.
- В Германии автомобиль наехал на группу пешеходов
- Клинические испытания российской вакцины «Спутник V» стартовали в Индии
- ЕС выделил Украине в 1,5 раза больше обещанного объема помощи
- Лачинский коридор в Нагорном Карабахе передан под контроль российских миротворцев
- СК опроверг проверку призывов Навального на экстремизм
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru