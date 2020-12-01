ЕС выделил Украине в 1,5 раза больше обещанного объема помощи

Евросоюз выделил Украине с 2014 года 16,5 млрд евро финансовой помощи в виде грантов и займов, что почти в полтора раза больше пакета помощи, обещанного Еврокомиссией шесть лет назад.

Об этом сообщается в докладе Еврокомиссии (ЕК) об имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной, который опубликован на сайте организации.

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В нем отмечается, что ЕС «беспрецедентный пакет поддержки» направлен на поддержание реформ на Украине.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели сообщил, что ЕС продолжит поддерживать Украину.

В сентябре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не намерен заниматься благотворительностью в отношении Киева.

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ФОТО: ФОТО flickr/graham
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюз
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