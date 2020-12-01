ЕС выделил Украине в 1,5 раза больше обещанного объема помощи

Евросоюз выделил Украине с 2014 года 16,5 млрд евро финансовой помощи в виде грантов и займов, что почти в полтора раза больше пакета помощи, обещанного Еврокомиссией шесть лет назад.



Об этом сообщается в докладе Еврокомиссии (ЕК) об имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной, который опубликован на сайте организации.