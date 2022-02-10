ЕС передал России свой официальный ответ на письмо Лаврова по евробезопасности

Директор Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йоннике Балфоорт передала постоянному представителю России при Евросоюзе Владимиру Чижову послание высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля сообщает пресс-служба постпредства.

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В сообщении говорится, что данный документ является коллективным ответом от имени министров иностранных дел 27 стран-членов ЕС на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по евробезопасности.

«Балфоорт пояснила, что в ЕС не предполагают предавать содержание этого ответа гласности», - добавили в постпредстве.

Ранее российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ситуация с европейской безопасностью с годами становится только хуже, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаБезопасностьСергей ЛавровЕвросоюз
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