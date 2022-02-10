ЕС передал России свой официальный ответ на письмо Лаврова по евробезопасности

В сообщении говорится, что данный документ является коллективным ответом от имени министров иностранных дел 27 стран-членов ЕС на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по евробезопасности.

«Балфоорт пояснила, что в ЕС не предполагают предавать содержание этого ответа гласности», - добавили в постпредстве.

Ранее российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ситуация с европейской безопасностью с годами становится только хуже, сообщает RT.

