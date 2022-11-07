ЕК выделит макрофинансовую помощь Украине

«Это будет означать, что до конца года мы предоставим 6 миллиардов евро из исключительной макрофинансовой помощи на 9 миллиарда евро», - приводит РИА Новости ее слова.

Представитель ЕК подчеркнула, что работа над оставшимися 3 миллиардами евро из общего исключительного пакета макрофинансовой помощи продолжается.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин заявила, что Украине «не достанется ни цента» в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США 8 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

