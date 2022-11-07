ЕК выделит макрофинансовую помощь Украине

Еврокомиссия (ЕК) планирует перечислить Украине до конца текущего года еще 3 миллиарда евро исключительной макрофинансовой помощи. Об этом сообщила представитель ЕК на брифинге.

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«Это будет означать, что до конца года мы предоставим 6 миллиардов евро из исключительной макрофинансовой помощи на 9 миллиарда евро», - приводит РИА Новости ее слова.

Представитель ЕК подчеркнула, что работа над оставшимися 3 миллиардами евро из общего исключительного пакета макрофинансовой помощи продолжается.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин заявила, что Украине «не достанется ни цента» в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США 8 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕврокомиссияУкраина
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