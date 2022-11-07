ЕК выделит макрофинансовую помощь Украине
Еврокомиссия (ЕК) планирует перечислить Украине до конца текущего года еще 3 миллиарда евро исключительной макрофинансовой помощи. Об этом сообщила представитель ЕК на брифинге.
«Это будет означать, что до конца года мы предоставим 6 миллиардов евро из исключительной макрофинансовой помощи на 9 миллиарда евро», - приводит РИА Новости ее слова.
Представитель ЕК подчеркнула, что работа над оставшимися 3 миллиардами евро из общего исключительного пакета макрофинансовой помощи продолжается.
Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин заявила, что Украине «не достанется ни цента» в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США 8 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 421 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 944 / сут.
- Под Херсоном машина охраны депутата Бородая подорвалась на мине
- Депутат объяснил, почему продолжают приходить повестки в военкомат
- Путин поручил представить предложения по созданию молодежного экодвижения
- СМИ: Си Цзиньпин планирует посетить Саудовскую Аравию
- Теплоходы прекратили переправку людей из Херсона на левый берег Днепра
- Украина получила зенитные комплексы NASAMS и Aspide
- СМИ: США и НАТО обсуждают условия возобновления переговоров России и Украины
- Песков заявил об отсутствии возможности продолжить переговоры с Украиной
- Боррель заявил о зависимости ЕС от поставок из Китая
- ЕК выделит макрофинансовую помощь Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru