ЕС обязал российских дипломатов получать визы

Власти Евросоюза обязали обладателей дипломатических паспортов России получать визы для въезда на территорию объединения. Об этом 28 февраля заявил заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.

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«Ранее обладатели дипломатических паспортов в безвизовом режиме ездили и с той, и с другой стороны», - сказал Иванов.

По его словам, о полном запрете на выдачу виз россиянам Евросоюз пока не объявлял.

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что население России уже в ближайшем времени ощутит на себе последствия санкций из-за военной операции в Донбассе.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ВизаЕвросоюз
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