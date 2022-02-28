ЕС обязал российских дипломатов получать визы
Власти Евросоюза обязали обладателей дипломатических паспортов России получать визы для въезда на территорию объединения. Об этом 28 февраля заявил заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.
«Ранее обладатели дипломатических паспортов в безвизовом режиме ездили и с той, и с другой стороны», - сказал Иванов.
По его словам, о полном запрете на выдачу виз россиянам Евросоюз пока не объявлял.
Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что население России уже в ближайшем времени ощутит на себе последствия санкций из-за военной операции в Донбассе.
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