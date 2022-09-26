ЕС не введёт потолок цен на российскую нефть
Евросоюз отложит введение потолка цен на российскую нефть из-за возникших разногласий, сообщил Bloomberg.
По мнению лиц, следящих за ходом переговоров, некоторые страны, в частности, Кипр и Венгрия, не согласились с предложением ввести ограничения. Отмечается, что санкции в ЕС требуют единогласия, а каждая страна-член Евросоюза имеет право вето.
Ранее аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов объяснил, что Европа не решилась ввести «потолок цен» на российский газ из-за страха остаться без российских поставок. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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