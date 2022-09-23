СМИ: Новые антироссийские санкции ЕС могут касаться нефти и сферы IT
Новые санкции Евросоюза против России могут включать ограничение цен на нефть и затронуть сферу информационных технологий, кибербезопасности и разработки программного обеспечения. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.
«Ожидается, что он [новый пакет санкций] будет включать ограничение цен на российскую нефть, дополнительные списки лиц, попавших под санкции, а также меры, направленные на сферу информационных технологий, кибербезопасности и разработки ПО», - пишет газета.
По данным издания, ряд европейских стран, в том числе Польша и страны Балтии, требуют принятия новых мер, касающихся сферы информационных технологий и предметов роскоши. Также некоторые государства ЕС призывают исключить еще больше российских банков из межбанковской системы SWIFT, запретить импорт алмазов и применить аналогичные меры в отношении Белоруссии.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны сообщества намерены принять новые антироссийские санкции в связи с проведением референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, пишет «Свободная пресса».
Между тем СМИ сообщили, что Евросоюз хочет отменить запрет на уголь и древесину из России. Еврокомиссия тайно выпустила документ, разрешающий иностранным компаниям помогать транспортировать, финансировать или страховать продажу этих ресурсов, отмечает Ura.ru.
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