ЕС намерен увеличить пошлины на российские удобрения до 100%

Как указывается, помимо уже существующего сбора в размере 6,5% будет введена дополнительная пошлина, которая с каждым годом будет постепенно увеличиваться.

«На первом этапе, рассчитанном до 1 июля, к текущему проценту прибавят €40-45 за тонну, а в 2026-2027 годах увеличение составит уже €60-95», - уточнили в Еврокомиссии.

Ранее в Польше предложили ввести санкции против «теневого флота» России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

