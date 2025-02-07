ЕС намерен увеличить пошлины на российские удобрения до 100%

Евросоюз намерен увеличить пошлины на российские удобрения к 2028 году на 100%, сообщает сайт Еврокомиссии.

Евросоюз пока не обсуждает введение санкций против «Росатома»

Как указывается, помимо уже существующего сбора в размере 6,5% будет введена дополнительная пошлина, которая с каждым годом будет постепенно увеличиваться.

«На первом этапе, рассчитанном до 1 июля, к текущему проценту прибавят €40-45 за тонну, а в 2026-2027 годах увеличение составит уже €60-95», - уточнили в Еврокомиссии.

Ранее в Польше предложили ввести санкции против «теневого флота» России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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