ЕС намерен увеличить пошлины на российские удобрения до 100%
7 февраля 202515:33
Евросоюз намерен увеличить пошлины на российские удобрения к 2028 году на 100%, сообщает сайт Еврокомиссии.
Как указывается, помимо уже существующего сбора в размере 6,5% будет введена дополнительная пошлина, которая с каждым годом будет постепенно увеличиваться.
«На первом этапе, рассчитанном до 1 июля, к текущему проценту прибавят €40-45 за тонну, а в 2026-2027 годах увеличение составит уже €60-95», - уточнили в Еврокомиссии.
Ранее в Польше предложили ввести санкции против «теневого флота» России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru