Евросоюз пока не обсуждает введение санкций против «Росатома»
Евросоюз в настоящее время не обсуждает введение санкций против «Росатома». Об этом в интервью казахстанскому телеканалу Silkway заявил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.
При этом он отметил, что отстутвие обсуждений по данному вопросу не означает, что санкции в отношении российской госкорпорации не будут введены в будущем.
«Это полностью решение правительства Казахстана, с кем они заключат соглашение о строительстве атомной электростанции», - добавил О'Салливан.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в случае одобрения гражданами республики строительства атомной электростанции, доверить работу следует международному консорциуму, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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