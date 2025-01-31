Евросоюз пока не обсуждает введение санкций против «Росатома»

При этом он отметил, что отстутвие обсуждений по данному вопросу не означает, что санкции в отношении российской госкорпорации не будут введены в будущем.

«Это полностью решение правительства Казахстана, с кем они заключат соглашение о строительстве атомной электростанции», - добавил О'Салливан.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в случае одобрения гражданами республики строительства атомной электростанции, доверить работу следует международному консорциуму, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».