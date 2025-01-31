Евросоюз пока не обсуждает введение санкций против «Росатома»

Евросоюз в настоящее время не обсуждает введение санкций против «Росатома». Об этом в интервью казахстанскому телеканалу Silkway заявил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

«Росатом»: РФ предложила Вьетнаму построить новую АЭС на основе двух энергоблоков

При этом он отметил, что отстутвие обсуждений по данному вопросу не означает, что санкции в отношении российской госкорпорации не будут введены в будущем.

«Это полностью решение правительства Казахстана, с кем они заключат соглашение о строительстве атомной электростанции», - добавил О'Салливан.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в случае одобрения гражданами республики строительства атомной электростанции, доверить работу следует международному консорциуму, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против РоссииСанкции ЕСРосатом

Горячие новости

Все новости

партнеры