ЕС начнет оформление новых санкций против РФ 1 марта
Совет постоянных представителей стран-членов Евросоюза планирует согласовать новый список санкций против России из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному на заседании 1 марта.
Ранее СМИ сообщали, что ЕС может ввести новые антироссийские санкции из-за Навального к 5 марта.
«Решение совета, касающееся ограничительных мер против серьезных нарушений прав человека», — цитирует РИА Новости повестку встречи.
Ожидается, что список будет опубликован в официальном журнале ЕС и ограничения вступят в силу позднее на неделе.
По словам официального представителя ЕС, подробности будущих санкций не будут раскрыты до их окончательного утверждения.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель 22 февраля заявил, что Евросоюз согласовал новые ограничения против ответственных за события вокруг Навального. По данным агентства Reuters, индивидуальные санкции коснутся представителей силовых структур РФ. В частности, в черный список могут попасть глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, генеральный прокурор Игорь Краснов, а также командующий Росгвардией Виктор Золотов.
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