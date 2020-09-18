Санкции без вмешательства. Европа против Лукашенко
Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ заявил НСН, что Евросоюз «зацепится» за тему прав человека в Белоруссии, но вмешиваться не будет.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о необходимости незамедлительного вмешательства международного сообщества для преодоления кризисной ситуации в республике. По ее словам, действия властей находятся в прямом противоречии «со всеми международными нормами».
Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил НСН, что страны Европы отреагируют на подобные воззвания новыми санкциями.
«Вмешательства как такового не будет. А вот риторика ожидается большая, и под этим предлогом ожидается введение дополнительных санкций. Но это постоянно происходит. Наиболее остро реагируют на происходящее в Белоруссии ее соседи: Литва и Польша. Думаю, что в такой постановке вопроса по защите прав и свобод все ведущие страны под этим подпишутся. Вопрос, будут ли они что-то активно предпринимать, потому что для Франции, Германии или Италии Белоруссия - это не приоритет. Но при этом тематика прав человека – это известный инструмент Евросоюза и он при случае ее разовьет». – считает политолог.
Сама Тихановская заявила, что не рассматривает международное воздействие на власти Белоруссии в качестве вмешательства во внутренние дела республики. «Это всеобщий вопрос человеческого достоинства», - сказала она.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 905 / сут.
Умерли
19 195+134 / сут.
Выздоровели
901 тыс.+5 339 / сут.
- Большинство Бундестага выступило против остановки «Северного потока - 2»
- Эльман Пашаев лишён статуса адвоката на год
- Тесак, поляк и Навальный. О чем говорят Телеграм-каналы
- США запретили TikTok и WeChat
- Польша задумалась о возможности санкций против Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru