Санкции без вмешательства. Европа против Лукашенко

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ заявил НСН, что Евросоюз «зацепится» за тему прав человека в Белоруссии, но вмешиваться не будет.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о необходимости незамедлительного вмешательства международного сообщества для преодоления кризисной ситуации в республике. По ее словам, действия властей находятся в прямом противоречии «со всеми международными нормами».

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил НСН, что страны Европы отреагируют на подобные воззвания новыми санкциями.

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«Вмешательства как такового не будет. А вот риторика ожидается большая, и под этим предлогом ожидается введение дополнительных санкций. Но это постоянно происходит. Наиболее остро реагируют на происходящее в Белоруссии ее соседи: Литва и Польша. Думаю, что в такой постановке вопроса по защите прав и свобод все ведущие страны под этим подпишутся. Вопрос, будут ли они что-то активно предпринимать, потому что для Франции, Германии или Италии Белоруссия - это не приоритет. Но при этом тематика прав человека – это известный инструмент Евросоюза и он при случае ее разовьет». – считает политолог.

Сама Тихановская заявила, что не рассматривает международное воздействие на власти Белоруссии в качестве вмешательства во внутренние дела республики. «Это всеобщий вопрос человеческого достоинства», - сказала она.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияПрава ЧеловекаСветлана Тихановская
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