Санкции без вмешательства. Европа против Лукашенко

«Вмешательства как такового не будет. А вот риторика ожидается большая, и под этим предлогом ожидается введение дополнительных санкций. Но это постоянно происходит. Наиболее остро реагируют на происходящее в Белоруссии ее соседи: Литва и Польша. Думаю, что в такой постановке вопроса по защите прав и свобод все ведущие страны под этим подпишутся. Вопрос, будут ли они что-то активно предпринимать, потому что для Франции, Германии или Италии Белоруссия - это не приоритет. Но при этом тематика прав человека – это известный инструмент Евросоюза и он при случае ее разовьет». – считает политолог.

Сама Тихановская заявила, что не рассматривает международное воздействие на власти Белоруссии в качестве вмешательства во внутренние дела республики. «Это всеобщий вопрос человеческого достоинства», - сказала она.

