Оппозиция в Белоруссии хочет $4 млрд от ЕС «на демократизацию»

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко рассчитывает получить от ЕС до 4 миллиардов долларов в случае смены власти в республике.

Оппозиционер на конференции с журналистами в Zoom заявил, что Координационный совет ожидает от Брюсселя плана действий по поддержке «демократизации» Белоруссии. При этом Латушко назвал Россию «восточной страной», а ее кредит в 1,5 миллиарда счел недостаточной суммой. Представитель Координационного совета предпочитает 3-4 миллиарда долларов от ЕС.