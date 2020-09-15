Оппозиция в Белоруссии хочет $4 млрд от ЕС «на демократизацию»

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко рассчитывает получить от ЕС до 4 миллиардов долларов в случае смены власти в республике.

Оппозиционер на конференции с журналистами в Zoom заявил, что Координационный совет ожидает от Брюсселя плана действий по поддержке «демократизации» Белоруссии. При этом Латушко назвал Россию «восточной страной», а ее кредит в 1,5 миллиарда счел недостаточной суммой. Представитель Координационного совета предпочитает 3-4 миллиарда долларов от ЕС.

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Латушко отдельно отметил, что также Белоруссия нуждается в реструктуризации долгов и экономических реформах.

Ранее по результатам переговоров в Сочи между президентом РФ Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко было объявлено о выделении Россией 1,5 млрд долларов в кредит Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияБелоруссия
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