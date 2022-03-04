Боррель: ЕС изучает вопрос отключения от SWIFT других банков РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Еврособз изучает возможность отключения других российских банков от системы платежей SWIFT. Об этом сообщает ТАСС.

В начале марта семь российских банков были отключены от системы SWIFT. Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что отключение России от платежной системы SWIFT является весьма серьёзной и более чем недружественной мерой.

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ТЕГИ:Евросоюз
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