Боррель: ЕС изучает вопрос отключения от SWIFT других банков РФ
4 марта 202221:37
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Еврособз изучает возможность отключения других российских банков от системы платежей SWIFT. Об этом сообщает ТАСС.
В начале марта семь российских банков были отключены от системы SWIFT. Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что отключение России от платежной системы SWIFT является весьма серьёзной и более чем недружественной мерой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru