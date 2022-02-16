ЕС грозит новыми санкциями России за признание республик Донбасса

«Прежде всего, решение еще не было принято. Но речь идет о размахивании еще одним оружием, демонстрации, что «мы готовы сделать и это», - подчеркнул дипломат.

Брюссель уже неоднократно предупреждал, что признание республик Донбасса противоречит Минским соглашениям, напомнил Маасикас.

Ранее член фракции «Единая Россия», зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что процесс консультаций с МИД РФ и Минобороны по вопросу признания республик Донбасса пройдет оперативно, возможное нападение Украины и геноцид жителей ДНР и ЛНР заставляет Россию быстрее начинать реагировать.

