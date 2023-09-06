Суд ЕС отклонил иски опротестовавших санкции российских бизнесменов

Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иски российских предпринимателей, которые попали под санкции ЕС из-за событий на Украине и в Белоруссии и оспаривали ограничения. Об этом сообщает РИА Новости.

Свобода под санкциями. Уехавшие миллиардеры открещиваются от России ради бизнеса на Западе

Так, суд отклонил исковые заявления бизнесмена, экс-владельца Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского, его супруги Галины и сына Александра. Также были отклонены иски предпринимателя Геннадия Тимченко и его жены Елены, экс-управляющего директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна, бизнесмена Михаила Гуцериева.

Кроме того, суд предписал истцам компенсировать судебные издержки.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзБизнесСанкции Против России

Горячие новости

Все новости

партнеры