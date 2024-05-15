«Ерунда!»: В Турции исключили госпереворот на фоне экстренного заседания

Вероятность госпереворота в Турции полностью исключена, а если и предпримут его попытки, то политические партии, армия и общество его не поддержат, заявил турецкий политолог Тогрул Исмаил в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздно вечером 14 мая встретился с главой минюста республики и руководителем Национальной разведывательной организации Турции. Согласно данным, это произошло на фоне предупреждения лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели о возможности подготовки к госперевороту в стране. По данным газеты Dunya, власти намерены предпринять серьезные шаги по этому вопросу.

При этом 14 мая сообщалось об обысках в домах троих отстраненных полицейских столичного департамента. Их обвиняют в причастности к преступной организации «Айхан Бора Каплан», против которой ведет расследование генпрокуратура Анкары, пишет Sabah. Полицейские подозреваются, в частности, в «заговоре с целью совершения преступления». Тогрул Исмаил на этом фоне отметил, что не верит в возможность госпереворота.