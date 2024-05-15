«Ерунда!»: В Турции исключили госпереворот на фоне экстренного заседания
В Турции нет предпосылок для совершения госпереворота, подобного тому, который произошел в 2016 году, отметил в эфире НСН Тогрул Исмаил.
Вероятность госпереворота в Турции полностью исключена, а если и предпримут его попытки, то политические партии, армия и общество его не поддержат, заявил турецкий политолог Тогрул Исмаил в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздно вечером 14 мая встретился с главой минюста республики и руководителем Национальной разведывательной организации Турции. Согласно данным, это произошло на фоне предупреждения лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели о возможности подготовки к госперевороту в стране. По данным газеты Dunya, власти намерены предпринять серьезные шаги по этому вопросу.
При этом 14 мая сообщалось об обысках в домах троих отстраненных полицейских столичного департамента. Их обвиняют в причастности к преступной организации «Айхан Бора Каплан», против которой ведет расследование генпрокуратура Анкары, пишет Sabah. Полицейские подозреваются, в частности, в «заговоре с целью совершения преступления». Тогрул Исмаил на этом фоне отметил, что не верит в возможность госпереворота.
«Это ерунда. Демократические выборы, все нормально, военные в нормальной ситуации… Да, есть экономический кризис, но это не повод для переворота. Недовольные всегда есть, 50% отдали свои голоса за Эрдогана, 50% не отдали. Но в стране нет критической ситуации, чтобы все были недовольны. В турецком обществе никто не поддержит госпереворот, как это было в 2016 году, никакие партии, армия не поддержат», – сказал он.
В свою очередь турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН напомнил, что Эрдоган регулярно проводит встречи с главой минюста, руководителем Национальной разведывательной организации Турции и Девлетом Бахчели. Также он отметил, что новый глава МВД Турции Али Ерликая начал серьезную борьбу против организованной преступности.
«Эрдоган периодически организовывает такие встречи. Во-вторых, партия Эрдогана готовится к серьезным изменениям после последних местных выборов, где он потерял большие города. Он объявил, что будут серьезные структурные изменения внутри партии, будут менять много кадров. Все это может вызвать определенное недовольство среди своих же… Но чтобы такая ситуация не привела к чему-то серьезному, Эрдоган готовится: два месяца будут вести внутрипартийные собрания по изменениям. При этом новый министр внутренних дел начал серьезную борьбу против организованной преступности, идет серьезная работа. При первом министре наоборот эти преступные организации развивались. Третий момент – Эрдоган находится в коалиции с Бахчели, за две недели он встретился с ним два раза», – сказал Дюрре.
Попытка госпереворота была предпринята в Турции в июле в 2016 году. Тогда целью группы заговорщиков из числа военных и гражданских было свержение правительства и президента Эрдогана. Путч провалился, в результате погибло более 240 человек, пострадали свыше 2000 человек. Турецкие власти утверждают, что за совершенной попыткой военного переворота стоял проживающий в США исламский богослов Фетхуллах Гюлен, передает «Радиоточка НСН».
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