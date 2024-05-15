СМИ: Эрдоган провел экстренное заседание из-за предупреждения о перевороте

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание, сообщает Türkiye.

По подозрению в причастности к попытке переворота задержали главного советника премьера Турции

По данным газеты, в нем приняли участие главы разведки и Минюста. Это произошло после предупреждения лидера партии турецких националистов Девлета Бахчели о вероятности попытки государственного переворота. По его словам, речь может идти о заговоре против власти и обойтись лишь отстранением нескольких полицейских нельзя.

Как ожидается, 15 мая президент выступит по этой теме на расширенном заседании правящей партии в парламенте.

20 июля 2016 года в Турции ввели режим ЧП после неудачной попытки путча. Власти обвиняют в организации переворота проживающего в США турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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