СМИ: Эрдоган провел экстренное заседание из-за предупреждения о перевороте
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание, сообщает Türkiye.
По данным газеты, в нем приняли участие главы разведки и Минюста. Это произошло после предупреждения лидера партии турецких националистов Девлета Бахчели о вероятности попытки государственного переворота. По его словам, речь может идти о заговоре против власти и обойтись лишь отстранением нескольких полицейских нельзя.
Как ожидается, 15 мая президент выступит по этой теме на расширенном заседании правящей партии в парламенте.
20 июля 2016 года в Турции ввели режим ЧП после неудачной попытки путча. Власти обвиняют в организации переворота проживающего в США турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Эрдоган провел экстренное заседание из-за предупреждения о перевороте
- Развожаев: Отражена массированная атака ВСУ на Севастополь
- В США раскритиковали Блинкена за «концерт» в киевском баре
- Путин: Запад пытается «наказать» Россию
- Рядом с Севастополем и в районе аэродрома «Бельбек» сбили ракеты
- В Москве задержаны два хирурга из клиники Хайдарова
- Президент Грузии заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах
- Блинкен считает критическим для Украины нынешний этап спецоперации
- Арбенина и «Ночные Снайперы» станут хедлайнерами GARAGE FEST «Игора Драйв» – 2024
- На Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за дефицита
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru