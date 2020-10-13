Милонов предложил Познеру купить россиянам маски
Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне установили рекорд по числу заболевших COVID-19
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки составило 13 868. Это максимум с начала пандемии.
Виталий Милонов: «Когда их была одна тысяча, все боялись и не выходили из дома. Теперь 14 тысяч – все гуляют. Самоизоляция, конечно, не нужна. Но маски носить все же следует, уж очень не хочется болеть», – сказал Виталий Милонов в эфире НСН.
Познер снова призвал штрафовать тех, кто не носит маски
Телеведущий Владимир Познер вновь призвал установить высокие штрафы для тех, кто не носит маски. За первое нарушение штраф в 25 тысяч рублей, за повторное – 50 тысяч. По мнению журналиста, штраф должен быть чувствительным, иначе он теряет смысл.
Виталий Милонов: «Видимо, выходя из "Майбаха", господин Познер действительно имеет возможность купить золотую медицинскую маску. А когда ты идешь, в кармане последний «чирик», и тебя еще штрафуют на 25 тысяч рублей, это несправедливо. Товарищ Познер, лучше пожертвуйте деньги для тех, у кого нет средств на покупку масок, тогда люди спокойно себе все купят, а вы не будете требовать их оштрафовать на размер месячной зарплаты», – предложил депутат в беседе с НСН.
В России зафиксирован рекордный рост заявок на рефинансирование ипотеки
В 2020 году зафиксирован рекордный рост заявок на рефинансирование ипотеки, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Росбанка Илью Полякова.
Виталий Милонов: «Логичное явление. Когда ты покупаешь квартиру и берешь кредит, ты делаешь это ради приобретения квартиры. А когда начинаешь платить ежемесячный платеж, вот тогда удивляешься процентной ставке. Поэтому потом ты выбираешь нормальный банк, оформляешь рефинансирование и выходишь красивым, платишь меньше», – отметил он в интервью НСН.
В России вступили в силу новые требования к курилкам в аэропортах
В России вступили в силу новые требования к местам для курения в аэропортах. Курилки должны иметь непрозрачные стены и системы вентиляции, а места на открытом воздухе должны быть изолированы дверьми.
Виталий Милонов: «В реалиях все будет, конечно, по-другому. Эти места будут источать запах огромной пепельницы на всю территорию аэропорта. Позор какой, ведь только отвоевали эту территорию, чтобы людям было проще бросать курить, а их опять вернули», – сказал он НСН.
В Японии предложили организовать офисы в кабинках колеса обозрения
В Японии парк развлечений предлагает организовать офисы в кабинках колеса обозрения. Они будут сдаваться в аренду для сотрудников на удаленке.
Виталий Милонов: «Идея прекрасная. Работаешь ты, предположим, депутатом. И из этой кабинки голосуешь за тот или иной законопроект. А если не так проголосовал, кабинка может и опрокинуться», – подытожил в разговоре с НСН Виталий Милонов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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