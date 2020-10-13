Милонов предложил Познеру купить россиянам маски

Виталий Милонов: «Видимо, выходя из "Майбаха", господин Познер действительно имеет возможность купить золотую медицинскую маску. А когда ты идешь, в кармане последний «чирик», и тебя еще штрафуют на 25 тысяч рублей, это несправедливо. Товарищ Познер, лучше пожертвуйте деньги для тех, у кого нет средств на покупку масок, тогда люди спокойно себе все купят, а вы не будете требовать их оштрафовать на размер месячной зарплаты», – предложил депутат в беседе с НСН.

