Ермак: Желающих работать над реализацией формулы мира Киева становится больше
Желающих работать над реализацией «формулы мира» Киева становится больше. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что будет и дальше вестись работа над подготовкой и проведением «саммита мира». По словам Ермака, после саммита начнется работа над «реализацией» каждого из десяти пунктов. При этом глава офиса Зеленского не называл конкретные страны, поддержавшие «формулу мира».
Ранее, 7 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина и Запад с помощью продвижения «формулы мира» Зеленского пытаются принизить другие мирные инициативы и монополизировать право на их выдвижение, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru