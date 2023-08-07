Ермак: Желающих работать над реализацией формулы мира Киева становится больше

Он отметил, что будет и дальше вестись работа над подготовкой и проведением «саммита мира». По словам Ермака, после саммита начнется работа над «реализацией» каждого из десяти пунктов. При этом глава офиса Зеленского не называл конкретные страны, поддержавшие «формулу мира».

Ранее, 7 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина и Запад с помощью продвижения «формулы мира» Зеленского пытаются принизить другие мирные инициативы и монополизировать право на их выдвижение, сообщает «Радиоточка НСН».

