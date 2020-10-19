Ереван заявил об ослаблении боёв на юге Карабаха
Бои на южном фронте конфликта в Нагорном Карабахе стали менее интенсивными. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Пресс-секретарь отметил, что утром войска противника возобновили бои в северном и южном направлениях, позже на севере подразделения были отброшены, а интенсивность боёв на юге «несколько ослабла».
Ранее Ереван и Баку согласились провести переговоры по ситуации в Карабахе. Профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире НСН высказал мнение, что на президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна надавило российское руководство.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. На переговорах в Москве Ереван и Баку достигли соглашения о прекращении огня с 10 октября, однако боестолкновения продолжаются.
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