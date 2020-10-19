«Задний двор России». В Ереване и Баку поспорили о роли Москвы в Карабахе

«Видимо, истощились ресурсы Азербайджана, потому что эта страна совершила агрессию и всей мощью своей, Турции и Израиля напала на Армению. Это значит, что армянские военные отстояли свои позиции. Если стороны идут на переговоры, значит, они понимают что военным путем решить проблему невозможно», - добавил эксперт.

По его мнению, Нагорный Карабах - это вопрос престижа России. «Я очень хочу поверить, что страна, где я живу, руководитель, которого я уважаю, не позволят, чтобы о Москву, о Россию вытирали ноги. Что слово Москвы, слово российского президента чего-то стоит на «заднем дворе» России. Если нет, то даже не знаю, что думать», - заключил собеседник НСН.

Азербайджанский политолог Адгезал Мамедов в свою очередь рассказал НСН о требованиях Баку на переговорах с Ереваном в Москве.

«Наша позиция следующая: безоговорочный вывод армянских вооруженных сил из оккупированных азербайджанских земель. В этом русле можно начать переговоры» , - подчеркнул Мамедов.

Он считает, что Россия была и будет стратегическим партнером Азербайджана. «Веками жили бок о бок с русскими», - добавил азербайджанский политолог.

Мамедов также заявил, что Россия как ведущий участник минской группы признает территориальную целостность Азербайджана. По его словам, Москва крайне заинтересована в решении вопроса Нагорного Карабаха, поскольку не хочет распространения военных действий по территории всего Кавказа.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сирийские боевики, участвующие в военных действиях в Карабахе, угрожают России, и Москва имеет основания отреагировать на сложившуюся ситуацию.

