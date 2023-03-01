Ереван передал Баку проект регламента работы комиссий по делимитации границ

Армения передала Баку проект регламента работы комиссий по делимитации границы, ждет ответа. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, слова которого приводит РИА Новости.

В Баку раскритиковали решение Евросоюза отправить миссию на границу с Арменией

Он отметил, что продолжают вестись работы с документами, которые не всегда требуют очных встреч.

Ранее экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян в беседе с НСН выразил мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян склоняется к выбору Вашингтона в качестве посредника при составлении мирного договора с Азербайджаном.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрменияАзербайджан
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