Ереван передал Баку проект регламента работы комиссий по делимитации границ
Армения передала Баку проект регламента работы комиссий по делимитации границы, ждет ответа. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что продолжают вестись работы с документами, которые не всегда требуют очных встреч.
Ранее экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян в беседе с НСН выразил мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян склоняется к выбору Вашингтона в качестве посредника при составлении мирного договора с Азербайджаном.
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