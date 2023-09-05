Эрдоган заявил об отсутствии на горизонте перспектив мира на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция Анкары в отношении продолжающегося конфликта на Украине однозначна, сообщает РИА Новости.
По его словам, с самого первого дня турецкая сторона всегда выступала «за мир, диалог и дипломатию», прилагая усилия для «предотвращения дальнейшего кровопролития».
«Мы старались добиться того, чтобы обе стороны встретились. К сожалению, война, продолжающаяся уже полтора года, всё ещё идёт. Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается», - сказал турецкий лидер.
Эрдоган добавил, что боевые действия наносит ущерб двум соседям Турции и региону в целом, и выразил надежду, что конфликт «как можно скорее закончится справедливым и прочным миром».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт с Россией нельзя остановить просто усадив стороны за стол переговоров, отметив, что «путь к дипломатии лежит через поле боя», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru