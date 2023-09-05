Эрдоган заявил об отсутствии на горизонте перспектив мира на Украине

По его словам, с самого первого дня турецкая сторона всегда выступала «за мир, диалог и дипломатию», прилагая усилия для «предотвращения дальнейшего кровопролития».

«Мы старались добиться того, чтобы обе стороны встретились. К сожалению, война, продолжающаяся уже полтора года, всё ещё идёт. Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что боевые действия наносит ущерб двум соседям Турции и региону в целом, и выразил надежду, что конфликт «как можно скорее закончится справедливым и прочным миром».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт с Россией нельзя остановить просто усадив стороны за стол переговоров, отметив, что «путь к дипломатии лежит через поле боя», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

