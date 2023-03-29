Эрдоган заявил о возможном визите Путина в Турцию в апреле

Путин может принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на атомной электростанции «Аккую». Мероприятие состоится 27 апреля.

Эрдоган не исключил, что они вместе с Путиным примут участие в церемонии в онлайн-формате.

Строительством турецкой АЭС «Аккую» занимаются российские специалисты. Скорую готовность станции в марте прошлого года анонсировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее опроверг сообщения о готовящемся визите главы государства в Турцию. По его словам, работа по данному вопросу не ведется, передает НСН.

