Эрдоган заявил о возможном визите Путина в Турцию в апреле

Президент России Владимир Путин может посетить Турцию в конце апреля, сообщил глава республики Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

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Путин может принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на атомной электростанции «Аккую». Мероприятие состоится 27 апреля.

Эрдоган не исключил, что они вместе с Путиным примут участие в церемонии в онлайн-формате.

Строительством турецкой АЭС «Аккую» занимаются российские специалисты. Скорую готовность станции в марте прошлого года анонсировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее опроверг сообщения о готовящемся визите главы государства в Турцию. По его словам, работа по данному вопросу не ведется, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган

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