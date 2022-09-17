Эрдоган заявил о цели Турции вступить в ШОС
Членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является одной из целей Турции, заявил ее президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.
По словам турецкого лидера, делегация страны прибыла в Самарканд в качестве специального гостя по приглашению Узбекистана.
Эрдоган отметил, что затем будет сделан шаг к «самому продвинутому этапу этой работы».
«Конечно. Это и есть цель», — ответил Эрдоган на вопрос, говорит ли он о вероятности для Турции стать членом ШОС.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом сообщает Anadolu.
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