Эрдоган заявил о цели Турции вступить в ШОС

По словам турецкого лидера, делегация страны прибыла в Самарканд в качестве специального гостя по приглашению Узбекистана.

Эрдоган отметил, что затем будет сделан шаг к «самому продвинутому этапу этой работы».

«Конечно. Это и есть цель», — ответил Эрдоган на вопрос, говорит ли он о вероятности для Турции стать членом ШОС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом сообщает Anadolu.

